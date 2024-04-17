الكبير يبحث التنويع الاقتصادي مع ممثلي البنك الدولي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمكتب مجموعة البنك الدولي توقير شاه، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية، وتحديات البنوك المركزية في دول المنطقة في مواجهة التضخم.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر البنك الدولي بواشنطن اليوم الأربعاء، سبل تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ورقمنة الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي ووسائل الدفع الإلكتروني.، زيارة الكبيرة لواشنطن

و حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بدأ الكبير زيارة للعاصمة واشنطن يوم الإثنين الماضي حيث عقد لقاءات مع المجلس الأطلسي وجمعية رجال الأعمال الأميركية الليبية وأيضا الوكالة الأميركية للتنمية.

وتناولت الاجتماعات جهود المصرف المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية، وسبل تنفيذ ميزانية موحدة للبلاد، كما استعرضت فرص الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الطاقة في ليبيا، والدعم الفني الأميركي للموظفين في المصرف.