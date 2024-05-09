الكبير يبحث قضايا مالية مع السفير البريطاني

بحث الصديق الكبيـر، محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الأربعاء، مع السفير البريطاني في ليبيا مارتن لونغدين، مسار عملية توحيد المصرف المركزي وسحب فئة الخمسين دينار من التداول.

وذكر المصرف في بيان على موقعه الرسمي في “فيسبوك” أن الاجتماع تطرق لعدة موضوعات منها فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي و اقرار ميزانية موحدة ومبادلة المحروقات، ومعالجة بند الدعم.

وأكد السفير البريطاني دعم بلاده لجهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية، واشاد في المحافظة على استقرار الدولة ماليا.