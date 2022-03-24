«الكبير» يبحث مع البعثة الأممية المشاكل التي تواجه إنجاز مهامها

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التحديات التي تواجه البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا، ومدى إمكانية تعاون المصرف في تذليل بعض تلك التحديات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير مع الأمين العام المساعد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانون، حيث استعرضت الأخيرة برنامج الأمم المتحدة بشأن تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا «RPBA».

واجتمعت الخميس الماضي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا «الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.