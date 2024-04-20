«الكبير» يبحث مع الخزانة الأمريكية الاستدامة المالية للدولة الليبية

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والوفد المرافق له، مباحثات بمقر وزارة الخزانة الأمريكية في العاصمة واشنطن، مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير وعدد من مسؤولي الوزارة، وبحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسيمة للمصرف على فيسبوك، فقد تم خلال اللقاء الإشادة بجهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية والتقدم في إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، والتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات انتاج النفط وزيادته، وأهمية تكثيف مزيدا من الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما بحث اللقاء دعم جهود مصرف ليبيا المركزي في زيادة مستوى الإفصاح والشفافية ونشر التقارير الدورية، وآلية تحصيل وتوريد الإيرادات النفطية والإفصاح عنها، والدور المحوري للمصرف المركزي في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستمرار شريان الحياة واستدامة الدولة.