«الكبير» يبحث مع السفراء الأوروبيين دعم مشاريع إعادة الإعمار

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اجتماعاً موسعاً عبر الفيديو، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (السويد – النمسا – بلجيكا – ألمانيا – الدنمارك – إسبانيا – فرنسا – اليونان – إيرلندا – إيطاليا – مالطا – هولندا – المجر).

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية للإحاطة بآخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي واعتماد ميزانية موحدة ومستجدات توحيد مصرف ليبيا المركزي وسبل دعم المؤسسات الليبية في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي.

كما يأتي الاجتماع في إطار دور دول الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع التنمية الاقتصادية في كافة المجالات وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية لمصرف ليبيا المركزي وباقي مؤسسات الدولة.