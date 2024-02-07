«الكبير» يبحث مع السفير المصري الاستدامة المالية للدولة الليبية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، اليوم الأربعاء، السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى.

وتناول اللقاء العديد من المسائل أهمها الجهود المبذولة لإقرار ميزانية 2024 ودور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج من النفط والغاز، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسيوك.

كما تطرق اللقاء إلى آخر مستجدات مشروع توحيد المصرف المركزي، وكذلك دور الشركات المصرية لإعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة.