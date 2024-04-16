«الكبير» يبحث مع المجلس الأطلسي تطورات الوضع الاقتصادي الليبي

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مباحثات مع المجلس الأطلسي في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد تمحورت المباحثات حول آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية.

وتطرقت المباحثات إلى سياسات المصرف المركزي في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية، والتغيرات الجيوسياسية الدولية.

يُشار إلى أن المجلس الأطلسي (بالإنجليزية: Atlantic Council)‏ هي مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية، تأسست عام 1961، ويوفر المجلس منتدى للسياسيين ورجال أعمال ومفكرين عالميين، وتدير المؤسسة 10 مراكز إقليمية وبرامج وظيفية تتعلق بالأمن الدولي والازدهار الاقتصادي العالمي، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن دي سي بالولايات المتحدة.