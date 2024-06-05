الكبير يبحث مع ممثلي البنك الإسلامي للتنمية تأسيس الصندوق الوقفي التضامني

اجتمع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، مع الدكتورة هبة أحمد، الرئيس التنفيذي لصندوق التضامن بالبنك الإسلامي للتنمية والوفد المرافق لها، وممثل البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا، وممثل ليبيا في البنك الإسلامي للتنمية.

وحسب بيان المصرف يأتي اللقاء، في إطار جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور المؤسسات المعنية بدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة.

ويعد الاجتماع، استكمالا لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات والدراسات المشتركة التي تمت بين مصرف ليبيا المركزي، والفريق الفني والاستشاري من البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسات الليبية المختصة بدعم المشروعات، لاتخاذ الخطوات العملية لتأسيس الصندوق الوقفي التضامني.