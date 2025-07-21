«الكبير» يتابع سير مسابقة التفتيش التربوي ويزور ورشة تدريبية في صبراتة

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، سير مسابقة التفتيش التربوي بمراقبة التربية والتعليم ببلدية صبراتة، التي تقدّم لها 27 معلمًا من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مختلف التخصصات.

ورافق الكبير خلال الجولة كل من مراقب التعليم بصبراتة محمد مرسيط، ورئيس وحدة التفتيش والتوجيه التربوي بشير الدباشي، حيث تم الاطلاع على آلية إجراء المسابقة وسير التقييمات.

كما تفقد الوكيل ورشة العمل التي تنظمها المراقبة وتستهدف معلمي اللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، بمشاركة 150 معلمًا موزعين على 6 تجمعات تدريبية.

وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات المعلمين في استخدام طرق التعلم الحديثة، وتعزيز التواصل الفعّال مع تلاميذ الصفوف المبكرة، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية.

اجتماع بين وزارة التربية والمركز الوطني للتوحد لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك

عقد مدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، مفتاح الدريجي، اجتماعًا مع مديرة المركز الوطني لعلاج وتشخيص أطفال التوحد، نادية الطرشاني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة والمركز، بما يضمن تعزيز الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة أطفال التوحد، في إطار دعم الدمج التعليمي وتحقيق بيئة تعليمية شاملة.