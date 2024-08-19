«الكبير» يجري اتصالاً مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا

أجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، مكالمة هاتفية مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدين.

وناقش الجانبان خلال المكالمة “التهديدات المتزايدة التي طالت أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي وإستقلاليته، واستمرارهِ في القيام بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة”.

وأعرب السفير البريطاني، “عن دعم المملكة المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي في دوره البارز طيلة السنوات الماضية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد”.

التهديدات المتزايدة التي طالت أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته، وضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الاثنين، ١٩ أغسطس ٢٠٢٤