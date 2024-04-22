الكبير يشارك في اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد الدولي

شارك “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، في الاجتماع الرابع والثمانين للجنة المالية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، الذي عقد بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة الموافق 19 ابريل 2024.

وحسب بيان المصرف المركزي على موقع “فيسبوك”، ناقش المشاركون الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية في ظل الصراعات والحروب القائمة في غزة واوكرانيا، واضطرابات إمداد النقل البحري.

واستعرض المشاركون، السياسات والإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للحد من تاثيرات هذه الاوضاع على اقتصادات بلدانها و الدروس والتجارب المستفادة منها.