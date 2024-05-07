الكبير يعتقد اجتماعا مع خبراء لجنة العقوبات المختص بليبيا في مجلس الأمن

عقَدَ محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الاثنين، اجتماعاً تقابلياً عبر تقنية الفيديو، مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن بالأمم المتحدة المعني بليبيا.

وحسب بيان المركزي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها الفريق قبيل اصدار تقريره السنوي عن ليبيا وتقديمه لمجلس الأمن.

ويتضمن تقرير الفريق مواضيع عدة أهمها مسار التوحيد والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في تحقيق الاستقرار المالي، ومعالجة آثار العمله المزورة مجهولة المصدر والكمية والرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، وجهود المركزي في تعزيز برنامج الإفصاح والشفافية ومتابعة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة بقرارات من لجنة العقوبات لمجلس الأمن.

حضر الاجتماع نائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي وعدد من مدراء الإدارات بالمصرف.