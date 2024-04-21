الكبير يعقد اجتماعات تخصصية في واشنطن مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية  

على هامش اجتماعات الربيع لسنة 2024 لصندوق النقد الدولي، يواصل محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لقاءاته في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويبحث مع المسؤولين الماليين ومحافظي البنوك الوطنية في الدول الصديقة، والمسؤولين الماليين الدوليين و الإقليميين المسائل التي تهم ليبيا، وإمكانية التعاون لتحسين الأداء المالي للدولة الليبية وتجنيب الاقتصاد الليبي آثار الانقسام السياسي.

وفي هذا السياق عقد “الصديق الكبير” والفريق المرافق، اجتماعاً مع جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وفريقه.

وعبر جين، عن سعادته بانضمام دولة ليبيا كمساهم بالبنك من خلال مصرف ليبيا المركزي، معربا عن استعداد البنك لدراسة تمويل المشروعات الاستراتيجية و تقديم خبراته واستشاراته في مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة والتنويع الاقتصادي والدعم الفني والتدريب.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متخصص بتمويل المشروعات الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية للدول الأعضاء، وقام مصرف ليبيا المركزي باستكمال عضوية دولة ليبيا والمساهمة في رأس مال البنك في شهر سبتمبر 2023.

في سياق متصل بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع دانييل زيليكو نائب رئيس بنك “JP Morgan” ‏والسيدة ماشا جلوخوفسكي، ‏رئيس المجموعة العالمية للقطاع العام بالبنك والفريق المرافق لهما، توطيد العلاقة وتعزيزها، وآخر مستجدات الأسواق المالية العالمية، وتداعيات الأوضاع الحالية وتأثيراتها على أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات النمو والتضخم والبطالة وأسعار أهم السلع العالمية “النفط والذهب”.

كما بحث الجانبان وجهود المصرف المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح والشفافية.

وأثنى البنك على التطور المستمر والملحوظ لأداء مصرف ليبيا المركزي في ظل التحديات، كما عبر عن استمرار دعمه في كافة المجالات الاستثمارية والاستشارات المالية والفنية وبناء القدرات البشرية.

كما التقى الصديق الكبير، الدكتور خالد المبروك وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية والفريق المرافق له، وذلك في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.