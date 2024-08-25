«الكبير» يقدم بلاغا إلى النائب العام عن وجود محاولة لاقتحام المصرف

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، “بلاغا إلى النائب العام بشأن محاولة لجنة التسليم والاستلام المشكلة من المجلس الرئاسي اقتحام مقر المصرف في طرابلس”.

وأوضح الكبير، “أن اللجنة حاولت اقتحام المصرف لتنفيذ قرار غير قانوني صادر عن المجلس الرئاسي عن غير ذي اختصاص وتم إبطالها من قبل مجلسي النواب والدولة”.

وحمّل الكبير “المسؤولية الكاملة “للرئاسي” ومن تورط معه في هذا الفعل الذي يشكل تهديداً خطيراً للمصرف وسيترتب عليه آثار سلبية في الداخل والخارج، وفق البلاغ”.

ودعا الكبير، في بلاغه الموجه إلى النائب العام، “المستشار الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ممارسات المجلس الرئاسي”.