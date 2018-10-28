الكبير يلتقي أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

التقى الصديق عمرالكبير- محافظ مصرف ليبيا المركزي بمكتبه اليوم الأحد 2018/10/28 بأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وقد حضر اللقاء مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وبعض موظفي المؤسّسة، كما شارك في اللقاء بعض مدراء إدارات المصرف وبعض المستشارين.

تمَّ خلال اللقاء استعراض خطة المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الإنتاج، وجرى بحث آفاق الميزانية التقديرية التي أعدّتها المؤسسة للعام 2019، واستعرض مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسَّسة في مختلف المجالات المالية والفنية.

وقد أعرب المحافظ خلال الاجتماع عن دعم مصرف ليبيا المركزي للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها المورد الوحيد للدخل والمموِّل الرئيس للميزانية العامة، مُؤكّداً استمرار المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمؤسسة في سبيل تذليل الصعوبات التي تواجهها ولتعزيز قدراتها الفنية ورفع كفاءتها الإنتاجية.