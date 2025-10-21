«الكبير» يلتقي مراقبي التعليم لبحث تطوير الجداول الدراسية وتوزيع الموارد

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، بعدد من مراقبي التربية والتعليم في بلديات الأصابعة، بني وليد، رأس الطبل، قصر بن غشير، يفرن، الرجبان، القواليش، والحرابة.

وناقش اللقاء سبل متابعة تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بشأن سد العجز وتسكين التربويين، بالإضافة إلى تمكينهم من جداول دراسية واضحة.

كما تم التطرق إلى آلية توزيع الكتاب المدرسي والمقاعد الدراسية على المؤسسات التعليمية لضمان توفير كافة احتياجات الطلبة.

وتناول الاجتماع أهمية تنظيم آلية المراسلات بين ديوان الوزارة والمراقبات باستخدام منظومة البريد الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل عملية التواصل وتسريع الإجراءات الإدارية.