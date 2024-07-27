«الكبير» يناقش في لندن تسريع الدفع الإلكتروني

عُقد في مقر المؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC) في لندن، اجتماعاً ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ومرعي مفتاح رحيل، نائب المحافظ، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراتيجية الشمول المالي، والتحول الرقمي ومجلس إدارة شركة معاملات، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية(Bank ABC) وشركة الخدمات المالية العربية (AFS).

و”تناول الاجتماع استراتيجية مصرف ليبيا المركزي في الشمول المالي لتسريع الدفع الإلكتروني، والتي يتم إعدادها بالشراكة مع شركة أوليفر وايمان (Oliver Wyman) العالمية. وتم إقرار ثماني مبادرات تشمل تطوير الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي، والدفع الفوري (Instant Payments)، والصيرفة المفتوحة (Open Banking)، وتطوير الموزع الوطني، وإعداد الضوابط المنظمة لهذا المجال وفق أفضل الممارسات”.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع “على أهمية هذه المبادرات في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في التغلب على مشكلة السيوله وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في ليبيا”.

عُقد يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024، في مقر المؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC) بلندن، اجتماعاً ضم السيد الصديق عمر… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الخميس، ٢٥ يوليو ٢٠٢٤