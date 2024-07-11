«الكبير» يناقش مواضيع متعلقة بالملف المالي والاقتصادي

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وذلك “لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالملف المالي والاقتصادي”.

التقى السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الأربعاء 2024/07/10بمكتبه مع السيد خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالملف المالي والاقتصادي. تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤

في سياق متصل، اجتمع “الصديق عمر الكبير” و”مرعي مفتاح رحيل” نائب المحافظ، مع أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع استراجية الشمول المالي والإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن المؤسسة العربية المصرفية (Bank ABC).

وناقش الاجتماع، “استراتيجية مصرف ليبيا المركزي في الشمول المالي والتي يتم اعدادها بالشراكة مع شركة اوليفر وايمان (Oliver Wyman) العالمية وتسهيل وصول الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع عبر التقنية المالية والتحول الرقمي”، كما استعراض الاجتماع “التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال التحول الرقمي والسبل والخطط الكفيلة بمعالجتها”.

استراتيجية مصرف ليبيا المركزي في الشمول المالي والتي يتم اعدادها بالشراكة مع شركة اوليفر وايمان (Oliver Wyman) العالمية… تم النشر بواسطة ‏مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤