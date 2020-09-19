«الكبير» يُطالب «معيتيق» بالاستقالة

قال الكاتب الصحفي الليبي عبد الله الكبير، إن ما قام به النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، من اتفاق مع خليفة حفتر بشأن فتح النفط الليبي هو عبث غير مبرر وقفزة في الهواء، حسب وصفه.

وأضاف الكبير في حديث لشبكة “عين ليبيا”، أن “على معيتيق تقديم استقالته والاعتذار لأسر شهداء ملحمة “بركان الغضب” الذين هزموا حفتر على أسوار العاصمة العصية طرابلس”.

واختتم حديثه بالقول: “ما قام به معيتيق هدية مجانية لعودة حفتر إلى المشهد السياسي”.

هذا وأعلن معيتيق أمس الجمعة، عن وصوله إلى اتفاق لإعادة فتح النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة تُشرف على إيرادات النفط وتوزيعها العادل.

وأوضح في بيان له، أن لجنة مشتركة ستنبثق عن الاتفاق وتتولى الإشراف على توزيع الإيرادات النفطية، بالإضافة إلى معالجة الدين العام لكل من الطرفين واستمرار اللجنة في الأعمال المناطة بها إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد.