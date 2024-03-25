«الكبير» يُناقش مع السفير الألماني جهود الحفاظ على الاستدامة المالية

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد تطرق اللقاء إلى العديد من المسائل منها دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية، ودعم الجهود في رفع معدلات الإفصاح والشفافية من خلال البيانات والمناشير الصادرة عن المركزي.

كما تم التطرق إلى مستجدات توحيد المصرف المركزي ومستجدات الميزانية الموحدة لسنة 2024، من خلال اللجنة المالية المشكلة، وإمكانية فتح مجال التدريب ورفع كوادر المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني.

بدأت هذا الأسبوع بلقاء محافظ مصرف #ليبيا المركزي @CentralBankOfLy السيد الكبير يوم أمس للاطلاع على التقلبات الأخيرة للدينار الليبي، وهو الموضوع الذي يشغل المواطن الليبي بشكل يومي. كما قمنا بمناقشة إمكانية تبادل المعلومات بين البنوك المركزية في 🇱🇾 و 🇩🇪. pic.twitter.com/YRti2mra7l — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) March 25, 2024