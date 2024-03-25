«الكبير» يُناقش مع السفير الألماني جهود الحفاظ على الاستدامة المالية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 25 مارس 2024 - 23:07 نُشر: الإثنين، 25 مارس 2024 - 23:07
اقتصاد
تطرق اللقاء إلى مستجدات توحيد المصرف المركزي

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، فقد تطرق اللقاء إلى العديد من المسائل منها دور مصرف ليبيا المركزي في الحفاظ على الاستدامة المالية، ودعم الجهود في رفع معدلات الإفصاح والشفافية من خلال البيانات والمناشير الصادرة عن المركزي.

كما تم التطرق إلى مستجدات توحيد المصرف المركزي ومستجدات الميزانية الموحدة لسنة 2024، من خلال اللجنة المالية المشكلة، وإمكانية فتح مجال التدريب ورفع كوادر المصرف المركزي بالتعاون مع المصرف المركزي الألماني.

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