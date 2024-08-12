«الكبير» يُناقش مع المبعوث الأمريكي أمن المركزي وسلامة موظفيه

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الاثنين، في العاصمة التونسية، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي والتهديدات المتزايدة التي تطال أمن المصرف المركزي وسلامة موظفيه وأنظمته.



من جهته أكد نورلاند دعم بلاده الكامل لمصرف ليبيا المركزي تجاه تلك التهديدات والمحافظه على استقرار المصرف المركزي من اجل القيام بالدور المناط به على أكمل وجه.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة قد تُؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وأشار إلى أن النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق، وفق قوله.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "التقيت اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لمناقشة التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف. إن ظهور مجموعة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا.… pic.twitter.com/1UByBfNCs1 — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 12, 2024