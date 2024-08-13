«الكبير» يُناقش مع المبعوثة الأممية بالإنابة أمن وسلامة المركزي

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري التهديدات المتزايدة التي تطال أمن وسلامة المصرف المركزي وموظفيه وأنظمته.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها محافظ المصرف مع المبعوثة الأممية بالإنابة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي على فيسبوك.

وتطرق المكالمة إلى ضرورة الحفاظ على استقرار المصرف المركزي واستمرار قيامه بدوره الهام في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

من جهتها أعربت خوري عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصرف ليبيا المركزي ودعمه في دوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والحفاظ على مقدرات البلاد.