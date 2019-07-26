الكحيلي يُقدم تعازيه إلى رئيس وأعضاء نواب الشعب التونسي في وفاة «قايد السبسي»

تقدم رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، الصادق الكحيلي، بتعازيه إلى رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي ورئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وقال الكحيلي في برقية التعزية:

علمنا ببالغ الحزن والأسى والتأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية التونسية محمد الباجي قايد السبسي، وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعني ألا أن اتوجه إلى حضرتكم وإلى الشعب التونسي الشقيق باسمي وباسم الشعب الليبي بأحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يرزقكم جميل الصبر والسلوان.

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