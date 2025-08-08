الكرة الذهبية 2025.. هل يحقق «محمد صلاح» الحلم؟

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” عن القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وضمت 30 لاعباً بارزاً من بينهم نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح. ويخوض صلاح المنافسة للمرة السادسة في مسيرته، بعد أن حقق مراكز متقدمة عدة سابقاً، لكنه لم يفز بها حتى الآن.

يعتبر موسم صلاح الأخير مع ليفربول استثنائياً، حيث ساهم بشكل مباشر في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 29 هدفاً وصنع 18، محققاً جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري وأفضل صانع أهداف، كما أصبح الهداف التاريخي للأجانب في الدوري الإنجليزي برصيد 185 هدفاً.

مع بلوغه 33 عاماً، قد تكون هذه النسخة من الكرة الذهبية فرصة أخيرة لصلاح للفوز بها، خصوصاً في ظل المنافسة القوية من لاعبين شباب مثل عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) ولامين جمال (برشلونة) الذين يتمتعون بمسيرة واعدة وإنجازات جماعية ملحوظة.

معايير التقييم في الكرة الذهبية

تُعلن فرانس فوتبول الفائز في حفل يُقام يوم 22 سبتمبر 2025، ويتم اختيار الفائز عبر تصويت 100 صحفي من دول مختلفة حسب تصنيف الفيفا. المعايير الأساسية التي تعتمد عليها اللجنة في تقييم اللاعبين تشمل:

الأداء الفردي: مستوى اللاعب الفني والتقني خلال الموسم.

الإسهامات الحاسمة: الأهداف، التمريرات الحاسمة، وتأثير اللاعب في نتائج المباريات.

دور اللاعب في تحقيق الألقاب: الألقاب الجماعية مع الأندية والمنتخبات تلعب دوراً كبيراً في رفع فرص الفوز.

اللعب بنزاهة وانضباط: السلوك الرياضي والاحترافية داخل وخارج الملعب.

ويتم التصويت بطريقة نقاط موزعة (6 نقاط للأول، 4 للثاني، 3 للثالث، 2 للرابع، 1 للخامس) ويتم جمع النقاط لتحديد الفائز.

ورغم الأداء الفردي المتميز لمحمد صلاح هذا الموسم، فإن المنافسة على الكرة الذهبية لعام 2025 تبقى صعبة، خاصة مع أهمية الألقاب الجماعية التي قد تمنح الأفضلية للاعبين الشباب أو من حققوا نجاحات أكبر مع فرقهم، قد تكون هذه بالفعل فرصة صلاح الأخيرة للمنافسة على الجائزة الأكبر في عالم كرة القدم، ما يجعلها لحظة حاسمة في مسيرته.