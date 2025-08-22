 «الكرة الطائرة الليبية» تواصل التألق في البطولة العربية

حلق أبطال منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تحت الـ19 سنة بأجنحة التفوق في سماء البطولة العربية المقامة بالمملكة الأردنية بتفوقه المستحق على نظيره منتخب العراق بثلاث أشواط دون مقابل ويتأهل للدور نصف نهائي.

والبطولة العربية للكرة الطائرة تحت 19 سنة تُنظّم سنويًا تحت إشراف الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وتجمع أفضل الفرق الوطنية من مختلف الدول العربية في فئة الشباب، بهدف صقل مهارات اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسات القارية والدولية.

وتتضمن البطولة مراحل مجموعات تسبق الأدوار الإقصائية، حيث يتنافس المنتخبات على الصعود إلى نصف النهائي والنهائي. تُقام النسخ الأخيرة في دول عربية مختلفة، وتساهم البطولة في تعزيز الروابط الرياضية والثقافية بين الشباب العربي، بالإضافة إلى تقديم منصة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتطويرها ضمن برامج التدريب الوطني لكل دولة.

والمشاركة في البطولة تمثل فرصة للمنتخبات لاختبار قدراتها الفنية والتكتيكية أمام منافسين ذوي مستوى عالٍ، مع التركيز على الالتزام بالقيم الرياضية والروح التنافسية الشريفة.