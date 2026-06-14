الكردستاني يرفع سقف شروطه: حرية «أوجلان» والاعتراف بالأكراد أساس أيّ سلام

يتمسك حزب العمال الكردستاني بشرطين أساسيين يعتبرهما مدخلًا لأي مسار سلام مع تركيا، يتمثلان في إطلاق سراح زعيمه عبد الله أوجلان، والاعتراف القانوني بالهوية الكردية ضمن دستور وقوانين الجمهورية التركية، في وقت يرفض فيه الحزب التركيز على ملف نزع السلاح بشكل منفرد دون حزمة تنازلات سياسية شاملة من جانب الدولة التركية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاش داخل تركيا حول «قانون إطاري» مقترح ضمن ما تسميه الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب»، أو ما يعرف أيضًا بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، وسط تباين حاد في المواقف بين الأطراف السياسية المعنية بالملف.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في منظومة «المجتمع الكردستاني»، والقائد العام لـ«قوات الدفاع الشعبي» الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، مراد كارايلان، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء فرات»، إن إطلاق سراح أوجلان يمثل الشرط الأول والأساسي قبل أي تقدم في مسار التفاوض.

وأكد كارايلان أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يجب أن يتولى دور «المفاوض الرئيسي» في أي عملية سلام مستقبلية، مشيرًا إلى أن أي نقاش حول إلقاء السلاح لا يمكن أن يتم دون أن يكون أوجلان حرًا وقادرًا على قيادة هذه العملية بشكل مباشر.

وأضاف أن التركيز على نزع السلاح فقط دون معالجة الملفات السياسية والحقوقية الأساسية لن يقود إلى حل دائم، معتبرًا أن أي تسوية تتطلب «تغييرًا جذريًا في عقلية الدولة التركية» إلى جانب الاعتراف القانوني المكتوب بوجود الشعب الكردي ضمن البنية الدستورية للدولة.

وشدد كارايلان على أن الحزب لن يقبل بأي تشريعات تقتصر على البعد الأمني أو العسكري، داعيًا إلى مقاربة سياسية شاملة تشمل جميع الملفات العالقة، بما فيها الهوية والحقوق السياسية والثقافية.

وفي سياق حديثه، أشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل «عملية استثنائية» سيحدد فيها مستقبل الشعب الكردي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا ضرورة توحيد الموقف الكردي في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض ترتيبات إقليمية من قوى خارجية.

ولفت كارايلان إلى تصريحات سابقة لعبد الله أوجلان نقلها وفد «إيمرالي» التابع لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، والتي قال فيها إن ما يجري «عملية نضال» وليس اتفاقًا سياسيًا مع أي طرف.

على الجانب الآخر، يشكل هذا الموقف تحديًا مباشرًا للحكومة التركية، خاصة أن مطلب الاعتراف القانوني بالهوية الكردية والإفراج عن أوجلان المدان بتهم تتعلق بـ«الخيانة والانفصال» يعد من أكثر الملفات حساسية داخل الداخل التركي، في ظل أجواء سياسية مشحونة واقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 2028 مع احتمال تقديمها إلى خريف 2027.

وتشير تقارير إعلامية تركية إلى أن الرئيس رجب طيب إردوغان وجّه بتسريع إعداد التشريعات الخاصة بعملية «تركيا خالية من الإرهاب» قبل العطلة الصيفية للبرلمان، في خطوة تعكس رغبة في تحريك المسار السياسي بشكل أسرع.

كما أفادت مصادر حكومية بأن عمليات تسليم كهوف ومخازن أسلحة حزب العمال الكردستاني في شمال العراق استؤنفت، بالتوازي مع عقد لقاءات غير معلنة في سجن إيمرالي بين مسؤولين حكوميين وزعيم الحزب عبد الله أوجلان.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المسودة القانونية المطروحة حاليًا، والتي يُفترض أن تقتصر على أعضاء حزب العمال الكردستاني، قد تواجه طعونًا دستورية، ما قد يدفع باتجاه توسيعها لتصبح أقرب إلى «عفو عام» يشمل فئات متعددة، وهو ما يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والقانونية، نظرًا لتداعياته المحتملة قبل الانتخابات.

وفي المقابل، حذر مراقبون من أن أي توسع في هذا الإطار قد يفتح نقاشًا داخليًا حادًا حول المساواة القانونية، مع احتمالات إدراج فئات مدانة بجرائم مختلفة ضمن أي تسوية شاملة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أن تسريع العملية يتطلب أولًا آليات أمنية واضحة وقابلة للقياس للتحقق من نزع سلاح حزب العمال الكردستاني، على أن تتبعها مرحلة تشريعية داخل البرلمان.

وأضاف كورتولموش أن بعض العقبات التي كانت تعرقل المسار قد جرى تجاوزها، مشيرًا إلى أن تطورات إقليمية مرتبطة بـ«قوات سوريا الديمقراطية» و«حزب الحياة الحرة الكردستاني» (بيجاك) ساهمت في تهيئة بيئة سياسية أكثر مرونة.

كما أعلن أنه سيعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين للاطلاع على آخر التطورات المتعلقة بملف نزع السلاح والاتصالات الجارية في هذا السياق.

هذا ويمتد الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني لعقود طويلة، حيث تصنفه أنقرة كتنظيم إرهابي، في حين خاض الطرفان جولات تفاوض سابقة لم تصل إلى تسوية نهائية مستدامة، ما يجعل أي حديث عن «عملية سلام جديدة» محاطًا بحذر سياسي وأمني كبير داخل تركيا وخارجها، خصوصًا مع تداخل الملف مع الحسابات الانتخابية والإقليمية.