الكرملين: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا فكرة متهورة وخطيرة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ فكرة إرسال قوات حفظ سلام تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو إلى أوكرانيا، ستكون خطوة «متهورة وخطيرة».

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة «روسيا اليوم» أنّ الفكرة التي اقترحتها بولندا قد تؤدي إلى عواقب يصعب إصلاحها.

وتابع بيسكوف أنّه يجري تنفيذ عملية عسكرية خاصة، وأي تماس محتمل بين قواتنا العسكرية وقوات الناتو يمكن أن يؤدي إلى عواقب مفهومة ويصعب إصلاحها.

الجدير بالذكر أنّ بولندا اقترحت الأسبوع الماضي تشكيل “بعثة سلام أطلسية تحظى بـ«حماية قوات مسلحة» من أجل مساعدة أوكرانيا ضد هجمات القوات الروسية.