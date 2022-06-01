الكرملين: إمداد أوكرانيا بالسلاح يحد من رغبتها في استئناف مفاوضات السلام

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إنّ إمداد أوكرانيا بالأسلحة يحد من رغبة كييف في استئناف مفاوضات السلام.

وذكر بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أنّ بلاده تعتقد أنّ الولايات المتحدة تتعمد صب الزيت على النار، وفق شبكة سي إن إن الأمريكية.

واعتبر بيسكوف أنّ مثل هذه الإمدادات تحد من رغبة القيادة الأوكرانية في استئناف مفاوضات السلام، وأنهم لا يثقون بكلام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن كييف لن تستخدم أنظمة إطلاق صواريخ متعددة لمهاجمة الأراضي الروسية، في حال وصولها من الولايات المتحدة.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال ، الجمعة الماضية، أنّ إدارة الرئيس بايدن، سترسل أنظمة صاروخية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.