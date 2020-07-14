الكرملين تُعلق على كلام أردوغان بشأن آيا صوفيا

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تغيير وضع آيا صوفيا في اسطنبول وتحويله إلى مسجد.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله: “سمعنا تصريحات زملائنا الأتراك والرئيس التركي، بأن آيا صوفيا أولا وقبل كل شيء، سيتم الحفاظ عليه، وأن الوصول إليها سيبقى مفتوحا. وهذا يدعو للرضى”.

ووقع أردوغان، في 10 يوليو، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي أمام العبادة كمسجد اعتبارا من 24 يوليو،والشروع في إقامة الشعائر الإسلامية هناك.

وبدورها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، قرار تحويل آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، شأنا داخليا لتركيا.

عبر الهاتف بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قرار أنقرة بتغيير وضع آيا صوفيا.