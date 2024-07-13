الكرملين: روسيا سترد على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في أوروبا

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تمتلك قدرات كافية للرد على نشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في أوروبا، لكن الضحية المحتملة ستكون عواصم أوروبية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا سترد على ذلك: بالطبع، لقد نشرت الولايات المتحدة أنواعا مختلفة من الصواريخ، بمدى مختلف، وتستهدف بلدنا، وفقا لذلك حددنا المناطق الأوروبية التي تم نشر الصواريخ فيها كأهداف لصواريخنا.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها البعيدة المدى، بما في ذلك فرط الصوتية، في ألمانيا.

وأوضح البنتاغون أن الأسلحة التي سيتم نشرها ستضم صواريخ SM-6 و”توماهوك”، إضافة إلى الأسلحة فرط الصوتية التي يجري تطويرها حاليا.