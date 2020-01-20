الكرملين.. زيارة غامضة لـ«حفتر» ليست على جدول بوتين هذا الأسبوع

بيسكوف لا علم لنا بزيارة حفتر [أرشيف]

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن زيارة خليفة حفتر إلى روسيا لا يزال يكتنفها الغموض، وأن اللقاء معه ليس على جدول الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين: “ليس هناك في جدول بوتين أي لقاءات مخطط لها مع حفتر هذا الأسبوع”، مضيفا أن “أمر هذه الزيارة غير واضح في غضون الأيام القليلة القادمة”، ووعد بتقديم تفاصيل “عندما ينجلي الأمر”.

وردا على طلب التعليق على تقارير تزعم أن حفتر بصدد القدوم إلى موسكو اليوم الاثنين، قال بيسكوف: “لا (علم لنا بذلك)، عندما نحصل على معلومات، سنعلنها”.

وفي وقت سابق ذكر الكرملين أن حفتر وجه في 17 يناير رسالة إلى بوتين أعرب فيها عن تأييده للمبادرة الروسية لعقد محادثات في موسكو تهدف لإحلال السلام في ليبيا، وأكد استعداده لقبول دعوة الجانب الروسي وزيارة روسيا لمواصلة الحوار.