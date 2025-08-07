بوتين وترامب على موعد مرتقب.. التحضيرات لقمة تاريخية تدخل مراحلها الأخيرة

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أنه تم الاتفاق على مكان اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم الإعلان عنه لاحقًا، مع بدء التحضيرات لهذا الحدث المهم. وقد تم تحديد الأسبوع المقبل كموعد مبدئي لعقد اللقاء، رغم صعوبة تحديد المدة التي ستستغرقها التحضيرات.

كما أشار أوشاكوف إلى مناقشة اقتراح عقد لقاء ثلاثي يشمل الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لكنه أكد أن موسكو لم تعلق على هذا الطرح حتى الآن.

وأوضح أن لقاء بوتين مع مبعوث ترامب، ويتكوف، كان بناءً وناقش الجانبان سبل التعاون للعمل المشترك لحل الأزمة الأوكرانية.

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء من التوترات المستمرة حول الأزمة في أوكرانيا، مع آمال بفتح قنوات دبلوماسية جديدة بين القوى الكبرى.

وكانت نقلت قناة CNN عن مصادر خاصة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من فريقه الإسراع في ترتيب لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأقرب وقت ممكن.

وأوضحت المصادر أن تحضير لقاءات ترامب مع القادة العالميين عادةً ما يستغرق وقتًا، إلا أن ترامب طالب بتسريع الإجراءات هذه المرة، وبدأ فريقه على الفور التخطيط لعقد الاجتماعات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت سابقًا أن ترامب يتوقع عقد اجتماع شخصي مع بوتين خلال الأسبوع المقبل، يعقبه اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي.

وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض مساء الأربعاء، قال ترامب: “هناك فرصة جيدة جدًا لأن نجتمع قريبًا. لم نحدد مكان اللقاء بعد، لكن محادثتي الأخيرة مع الرئيس بوتين كانت إيجابية للغاية”.

يأتي ذلك بعد أن استقبل الرئيس بوتين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو، ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه “بناء”، مؤكداً بحث الجانبين سبل التسوية في أوكرانيا.