الكرملين يردّ على ترامب: تركيا تقرر ما يخصّها!

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه روسيا هي جزء من تكتيك لإدارة المفاوضات.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة “تاس”: “يبدو لي أن هذا نوع من التكتيك، نوع من الاستراتيجية، نوع من المناورة السياسية لإدارة المفاوضات”.

وكان ترامب قد أيد في 23 سبتمبر الجاري خلال لقائه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة قيام دول “الناتو” بإسقاط الطائرات الروسية في حال انتهاكها المجال الجوي للحلف، مشيراً إلى أن مدى دعم الولايات المتحدة لحلفائها في هذا الصدد “سيعتمد على الظروف”.

كما أعلن ترامب مؤخراً أنه لن يستخدم مصطلح “النمر الورقي” لوصف روسيا، بعد أن شكك سابقًا في قدرات روسيا العسكرية والاقتصادية واصفاً إياها بأنها “تقاتل بلا هدف” في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار التوترات الدولية حول الأزمة الأوكرانية.

الكرملين يؤكد سيادة تركيا في تحديد شراكاتها التجارية مع روسيا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تركيا دولة ذات سيادة وهي من تقرر بنفسها طبيعة التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال توقف أنقرة عن شراء النفط الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: “تركيا هي من ستقرر بنفسها في أي مجالات تتعاون معنا، وإذا كانت بعض أنواع التجارة مفيدة لها، فستواصل ذلك”.

وأضاف أن خط أنابيب “السيل التركي” و”السيل الأزرق” يعملان حاليا بكامل طاقتهما، مشددًا على استمرار التعاون الاقتصادي بين موسكو وأنقرة.

وتأتي تصريحات الكرملين عقب تحذيرات ترامب للدول الأوروبية وتركيا بوقف شراء الطاقة الروسية، وتهديده بفرض عقوبات على روسيا إذا توقفت هذه الدول عن استيراد الغاز والنفط منها.

وأشار بيسكوف إلى أن هدف الولايات المتحدة من هذه التحركات هو دفع الدول لشراء الطاقة الأمريكية بأسعار أعلى، ضمن سعيها لتعزيز مصالحها الاقتصادية.

وفي سياق متصل، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا بأنها “شريك موثوق”، مشيدًا بالعلاقات الشخصية والبناءة مع الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً الدور الخاص لأنقرة في تسوية النزاع الأوكراني.

ومن جانبه، أشاد أردوغان بعلاقات الثقة المتنامية بين البلدين، مشيراً إلى استمرار المفاوضات حول التعاون المالي بشكل إيجابي.

تركيا وهنغاريا تؤكدان التمسك بشراء النفط الروسي رغم ضغوط ترامب

أعلنت تركيا وهنغاريا تمسكهما بسياساتهم في استيراد النفط الروسي، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعرب فيها عن ثقته بقدرة واشنطن على إقناع البلدين بالتخلي عن الطاقة الروسية.

وأكد مصدر دبلوماسي تركي أن “سياسة تركيا تجاه النفط الروسي لم تتغير، ولم تُتخذ أي قرارات جديدة حتى الآن”، مشيراً إلى استمرار التعاون الاستراتيجي بين أنقرة وموسكو، بما في ذلك بناء محطة “أكويو” للطاقة النووية في ولاية مرسين التركية.

من جانبه، شدد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان على سيادة بلاده في اتخاذ قراراتها الاقتصادية، قائلاً: “هنغاريا دولة ذات سيادة، وكل منا يعبر عن مصالحه بوضوح ويقرر وفقها”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار مؤخراً إلى أن تركيا وهنغاريا وسلوفاكيا تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي، واعتبر أن هذه الدول تواجه تحديات في حال رغبتها في الحصول على بدائل، داعياً إلى وقف استيراد الطاقة الروسية.