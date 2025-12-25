الكرملين ينتقد خطاب زيلينسكي في عيد الميلاد.. «غير متحضر ويثير الشكوك»

انتقد الكرملين بشدة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة عيد الميلاد، واصفًا إياه بأنه «غير متحضر ومليء بالحقد»، ومثير للشكوك بشأن قدرته على اتخاذ قرارات عقلانية تقود إلى تسوية سياسية للنزاع القائم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، الخميس، إن موسكو اطلعت على ما وصفه بـ«الخطاب الغريب حقًا» الذي ألقاه زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني تمنى خلاله الموت لشخص لم يسمّه صراحة.

وأضاف بيسكوف أن هذا الخطاب «يعكس مستوى غير متحضر ومشحونًا بالكراهية»، معتبرًا أن زيلينسكي «يبدو كشخص يفتقر إلى الكفاءة إلى حد ما».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن مضمون الخطاب يثير تساؤلات جدية حول مدى قدرة الرئيس الأوكراني على اتخاذ قرارات متزنة يمكن أن تفضي إلى تسوية سياسية للنزاع عبر الوسائل الدبلوماسية.