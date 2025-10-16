الكرملين يوضح تفاصيل لقاء بوتين والشرع.. القواعد العسكرية على الطاولة

ردّ المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على تساؤلات وسائل الإعلام حول المواضيع التي تناولها لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع، الذي عُقد أمس في موسكو.

وفي تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، أكد بيسكوف أن مسألة القواعد العسكرية الروسية في سوريا كانت من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال خلال المحادثات، موضحًا: “هذا ما أريد أن أخبركم به”.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الشرع قد طالب بتسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أجاب بيسكوف بشكل قاطع: “ليس لدينا ما نقوله عن الأسد في هذا السياق”.

أما بخصوص إمكانية زيارة بوتين إلى سوريا، فأوضح المتحدث الرسمي: “لم يُبحث هذا الأمر خلال المحادثات التي عقدت أمس، لكن من الممكن توجيه مثل هذه الدعوات عبر القنوات الدبلوماسية”.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع ناقشا خلال لقائهما في موسكو ملف القواعد العسكرية الروسية في سوريا، في مؤشر على استمرار التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال لافروف ردًا على سؤال حول ما إذا كان موضوع القواعد العسكرية قد طُرح خلال اللقاء: “تمت مناقشة كل شيء”.

وخلال اللقاء، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات الوثيقة التي تربط موسكو ودمشق، مشددًا على أن البلدين يرتبطان بعلاقات خاصة تمتد لعقود طويلة.

من جهته، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن سوريا تسعى لإعادة بناء علاقاتها السياسية والاستراتيجية مع الدول الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها روسيا.

وأضاف الشرع: “تحترم دمشق كل ما مضى من اتفاقيات، وتسعى إلى إعادة تعريف طبيعة هذه العلاقات بما يضمن استقلال الحالة السورية والسيادة الوطنية”.

وزير المالية السوري: الدعم القطري السعودي يساهم في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ويعزز الاستقرار والتنمية

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة المشتركة بين قطر والمملكة العربية السعودية، والبالغة نحو 89 مليون دولار، ساهمت بشكل كبير في دعم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، مما يعزز الاستقرار والتنمية في البلاد.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح الوزير أن الحكومة السورية تثمّن هذا الدعم المستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مساهمات قطر كان لها أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وما بعدها في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

أوضح برنية أن المنحة جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، حيث أسهمت قطر في مشاريع الطاقة والكهرباء التي تعزز من استمرارية الخدمات الحيوية، والتي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما تضمنت استثمارات قطر مشاريع بنية تحتية هامة تدعم الاقتصاد السوري.

وأشار الوزير إلى أن دعم قطر والسعودية في دفع رواتب القطاع العام يأتي استكمالًا للدور الذي لعبته الدولتان سابقًا، ويساعد الحكومة السورية على المضي قدمًا في خطة إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي. وأكد أن ذلك يعكس حرص قطر على دعم جهود سوريا لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة التنمية المستدامة.

أثر المنحة على تحسين حياة الموظفين واستقرار الخدمات

قال برنية إن المنحة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وقطر، مؤكداً التزام الدوحة بمساندة سوريا في إعادة البناء والتنمية الشاملة. وأضاف أن المبادرة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام، وتكمل المنح السابقة التي ساهمت في استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمواطنين.

وذكر الوزير أن المنحة ستساعد على تغطية نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين على مراحل، وهو ما يمثل نسبة مهمة تتيح للحكومة المضي قدمًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.

وأكد برنية أن سوريا تسعى إلى البناء على هذا الدعم لتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجذب الاستثمارات، وتحسين نوعية الخدمات الأساسية.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع قطر والسعودية في دعم القطاعات الحيوية، وتطوير السياسات الاقتصادية، ونقل الخبرات المؤسسية والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في إصلاح المؤسسات وتنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بشكل متكامل ومستدام.