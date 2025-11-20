الكرملين يوضح حقيقة استخدام بوتين لـ«الذكاء الاصطناعي»!

كشف الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بنفسه، مشيراً إلى أن المسؤولين العاملين معه فقط هم من يستعينون بهذه التقنيات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أدوات الذكاء الاصطناعي استُخدمت خلال الفعالية السنوية لطرح الأسئلة على الرئيس، للمساعدة في فرز أسئلة المواطنين وتنظيمها بشكل فعال.

وأضاف الكرملين أن بوتين دعا، الأربعاء، إلى تشكيل فريق عمل وطني لتنسيق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المحلية، معتبراً أن ذلك ضروري للحفاظ على السيادة الروسية في المجال التكنولوجي.

وفي سياق متصل، استعرض معرض أقامه أكبر بنك روسي، “سبيربنك”، قدرات الذكاء الاصطناعي في روسيا، حيث رقص روبوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي أمام الرئيس بوتين، ليظهر مدى التطور التكنولوجي الذي تحققه البلاد في هذا المجال.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه العالم سباقاً متسارعاً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، من الإدارة الحكومية إلى الصناعة والخدمات، وسط مخاوف من تأثيراتها على الأمن والاقتصاد والمجتمع.