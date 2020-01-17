الكرملين يُعلن مشاركة «بوتين» في مؤتمر برلين

بوتين أعلن دعم بلاده لمبادرة برلين. [سبوتنيك]

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في مؤتمر برلين لإحلال السلام في ليبيا، الذي تستضيفه ألمانيا الأحد المقبل.

وجاء في بيان للكرملين:

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور برلين في 19 يناير للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا.

وأعلن “بوتين” في وقت سابق، دعم روسيا لمبادرة مؤتمر برلين حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة.

وعبر عن دعمه لهذه الخطوة قائلا إنها فكرة صائبة وضرورية لإنهاء الصراع في ليبيا.

هذا وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء الماضي، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

وأضاف البيان: