الكزة: المصالحة الوطنية لا تأتِ بالنفاق واللعب على الحبلين

قال رئيس الهيئة البرقاوية عبد الحميد الكزة، إن المصالحة الوطنية لا تأتِ بالنفاق واللعب على الحبلين، حسب وصفه.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك طالعته “عين ليبيا”، كتب الكزة: “المصالحة الوطنية من المهم أن يكون بها تنازلت من أجل الوطن ولها برنامجها الذي يجب أن يكون كبير ومعلن بعد نقاش مجتمعي تبين فيه الحقوق ويعرف فيه الظالم ومن كان السبب فيما حصل عبر لجان صادقة ومتكونة من مختلف أطياف الشعب الليبي”.

واستطرد قائلاً: “ما نراه الآن هو استرزاق ليس إلا.. إن الليبيين ومن الجانبين فقدوا الكثير وعلى كل المستويات”.

وأضاف: “إن ما نراه من هجوم لقوى بشرية سلمية من شرق البلاد على العاصمة يعتبر عامل مساعد للمصالحة الوطنية وكسر حاجز للخوف الذي يتمثل في حفتر وأتباعه.. فنرى من كان مناصرا لحفتر ببيانته وبشعره وحتى ببندقيته في ميادين وأزقة طرابلس اليوم.. ذلك شئ عظيم ولكنه يتطلب التعبير بنفس الشعور في ميادين بنغازي وكل مدن الشرق الليبي (برقة)”.

واختتم الكزة قائلاً: “إنني أرى في مصالحة وطنية قريبة وليست بالبعيدة ينقصها الجانب التنظيمي والذي سوف يخرج بميثاق شرف ليبي شامل كل الليبيين يستثنى منه القتلة وخاصة المسببين لما حدث”.