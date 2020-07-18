الكشر: أبناء ترهونة المخلصين هم فقط من يمثلون قبائلها

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، إن ما يسمى بمجلس حكماء ترهونة الذي كان يُسيطر عليه المدعو صالح الفاندي ومن معه، صدر بمجلسهم قرار حل وإلغاء منذ إعلان تحرير المدينة في مطلع يونيو الماضي.

ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن الكشر قوله، إن كل الخطوات التي يقوم بها المدعو الفاندي ومن معه ما هي إلا تصرفات صبيانية هوجاء لا تمثل إلا من قام بها وأن المدينة وقبائلها يتبرأون مما يفعل هاؤلاء.

وأضاف: “الذين إرتموا في أحضان العملاء يجب محاسبتهم على أنهم خونة ويجب مقاضاتهم بتهمة التخابر مع العدو والخيانة العظمى”. وأشار إلى أن أبناء ترهونة المخلصين هم فقط من يمثلون قبائلها ويتحدثون بإسمها في الداخل والخارج، ليكونوا معول بناء للوطن ويذودون عن أرضه و سيادته لا أن يطالبوا بإحتلال أرضه وقتل أبنائه وسلب خيراته، وفق قوله. وتأتي تصريحات الكشر بعد مشاركة الفاندي في اللقاء الذي عُقِد الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا” والذي أعلن تأييده لدعوة مجلس النواب المنعقد في طبرق الجيش المصري للتدخل عسكرياً في ليبيا.