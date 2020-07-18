الكشر: أبناء ترهونة المخلصين هم فقط من يمثلون قبائلها

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، إن ما يسمى بمجلس حكماء ترهونة الذي كان يُسيطر عليه المدعو صالح الفاندي ومن معه، صدر بمجلسهم قرار حل وإلغاء منذ إعلان تحرير المدينة في مطلع يونيو الماضي.
ونقل المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” عن الكشر قوله، إن كل الخطوات التي يقوم بها المدعو الفاندي ومن معه ما هي إلا تصرفات صبيانية هوجاء لا تمثل إلا من قام بها وأن المدينة وقبائلها يتبرأون مما يفعل هاؤلاء.
وأضاف: “الذين إرتموا في أحضان العملاء يجب محاسبتهم على أنهم خونة ويجب مقاضاتهم بتهمة التخابر مع العدو والخيانة العظمى”.
وأشار إلى أن أبناء ترهونة المخلصين هم فقط من يمثلون قبائلها ويتحدثون بإسمها في الداخل والخارج، ليكونوا معول بناء للوطن ويذودون عن أرضه و سيادته لا أن يطالبوا بإحتلال أرضه وقتل أبنائه وسلب خيراته، وفق قوله.
وتأتي تصريحات الكشر بعد مشاركة الفاندي في اللقاء الذي عُقِد الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، والذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا” والذي أعلن تأييده لدعوة مجلس النواب المنعقد في طبرق الجيش المصري للتدخل عسكرياً في ليبيا.
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