الكشف على مرضى العيون في زليتن  لإجراء الجراحات لمن يحتاج

تبدأ قافلة مستشفى العيون برئاسة الدكتورة “رانيا الخوجة”، اليوم الاحد، بالتنسيق مع مركز زليتن الطبي، الكشف عن مرضى العيون بالمدينة.

وذكرت بلدية زليتن في منشور لها، أنه في إطار التعاون بين إدارة مستشفي العيون طرابلس، وإدارة مركز زليتن الطبي وضمن برنامج توطين علاج العيون بالداخل “يعلن مركز زليتن الطبي عن البدء في استقبال المواطنين للكشف وتجهيز حالات العيون التي تحتاج عمليات جراحية في تخصص الماء الأبيض، الماء الأزرق، الاطفال، الحول، القناة الدمعية ابتداءا من اليوم.

وأوضحت البلدية أنه لإستيعاب أكبر عدد من المرضى وتقريبا للمسافات، تم تحديد أماكن الكشف على حالات العيون وهي ( العيادات الخارجية بمركز زليتن الطبي، ومستشفى نعيمة للحوادث والطوارئ، ومستشفى أدواو العام)، وذلك استعدادا لإجراء العمليات الجراحية للحالات بمركز زليتن الطبي يوم الخميس القادم.