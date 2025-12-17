الكشف عن أحدث الهواتف.. أداء قوي وسعر منافس

أطلقت Realme هاتفها الجديد Narzo 90X، الذي يجسد مزيجًا رائعًا من القوة والمتانة مع سعر تنافسي يجعله خيارًا مثاليًا للكثيرين. يتميز الهاتف بقدرته على العمل مع شبكات 5G، مما يضمن للمستخدم سرعة اتصال فائقة وأداء قويًا لمختلف التطبيقات والألعاب.

التصميم والمواصفات

هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65 ، مما يمنح الهاتف حماية إضافية في الظروف القاسية.

وفق معيار ، مما يمنح الهاتف حماية إضافية في الظروف القاسية. أبعاد : 166.1 × 77.9 × 8.3 ملم ووزن 212 غرام ، مما يضمن سهولة في الحمل والاستخدام.

: ووزن ، مما يضمن سهولة في الحمل والاستخدام. الشاشة : شاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة مع تردد 144 هيرتز ، مما يقدم تجربة مرئية رائعة وسلسة في التفاعل مع الواجهة.

: شاشة بحجم مع ، مما يقدم تجربة مرئية رائعة وسلسة في التفاعل مع الواجهة. المعالج : معالج Mediatek Dimensity 6300 ، الذي يضمن أداء قويًا وسرعة في معالجة المهام.

: معالج ، الذي يضمن أداء قويًا وسرعة في معالجة المهام. الذاكرة : 6/8 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و 128 غيغابايت من التخزين الداخلي القابل للتوسيع عبر microSDXC .

: من الذاكرة العشوائية و من التخزين الداخلي القابل للتوسيع عبر . الكاميرا : كاميرا خلفية 50 ميغابيكسل لالتقاط صور وفيديوهات عالية الدقة.

: كاميرا خلفية لالتقاط صور وفيديوهات عالية الدقة. البطارية : 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 60 واط ، مما يوفر لك طاقة تدوم طوال اليوم.

: مع ، مما يوفر لك طاقة تدوم طوال اليوم. السعر المتوقع: يعد هذا الهاتف من الخيارات الاقتصادية بسعر 130 يورو، مما يجعله منافسًا قويًا في فئته.

Vivo S50 Pro Mini: الأداء القوي مع التصميم المريح

أعلنت Vivo عن هاتفها S50 Pro Mini، الذي يُعتبر الخيار المثالي لأولئك الذين يفضلون الأجهزة الصغيرة الحجم، دون التنازل عن الأداء القوي والتقنيات المتطورة. تصميمه العصري يتيح للمستخدمين حمله بسهولة بفضل الحواف المنحنية التي تجعل من استخدامه تجربة مريحة.

التصميم والمواصفات

هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ، مما يوفر حماية إضافية في البيئات القاسية.

وفق معيار ، مما يوفر حماية إضافية في البيئات القاسية. أبعاد : 150.8 × 71.8 × 8 ملم ، ووزن 191 غرام ، مما يجعل الهاتف مريحًا في اليد.

: ، ووزن ، مما يجعل الهاتف مريحًا في اليد. الشاشة : شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.31 بوصة مع تردد 120 هيرتز ، ما يضمن لك صورة أكثر سلاسة وسطوعًا.

: شاشة بحجم مع ، ما يضمن لك صورة أكثر سلاسة وسطوعًا. المعالج : معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 ، الذي يقدم سرعة استجابة عالية وأداءًا متميزًا للألعاب والتطبيقات.

: معالج ، الذي يقدم سرعة استجابة عالية وأداءًا متميزًا للألعاب والتطبيقات. الذاكرة : خيارات 12/16 غيغابايت من الذاكرة العشوائية و 256/512 غيغابايت من التخزين الداخلي.

: خيارات من الذاكرة العشوائية و من التخزين الداخلي. الكاميرا : كاميرا ثلاثية العدسة بدقة 50 + 50 + 8 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية 50 ميغابيكسل ، مما يوفر صورًا وفيديوهات ذات تفاصيل مذهلة.

: كاميرا بدقة مع كاميرا أمامية ، مما يوفر صورًا وفيديوهات ذات تفاصيل مذهلة. البطارية : 6500 مللي أمبير مع شحن سريع 90 واط ، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي السريع 40 واط .

: مع ، بالإضافة إلى . السعر المتوقع: يبدأ من 300 يورو حسب السوق، مما يجعله مناسبًا لمن يبحث عن تجربة متكاملة في هاتف ذكي.

موتورولا تكشف عن هاتف Moto G Power الجديد بأحدث التقنيات والمواصفات

أعلنت موتورولا عن إطلاق هاتفها الجديد Moto G Power الذي يأتي مزودًا بأحدث التقنيات والمواصفات لمنافسة أحدث هواتف أندرويد.

يتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويأتي بأبعاد (166.6 x 77.1 x 8.7) ملم ووزن 208 غرام. كما زوّد بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

الشاشة تأتي IPS LCD بحجم 6.8 بوصة، دقة عرض 1080 x 2388 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز وكثافة بيكسلات تبلغ 387 بيكسل/الإنش، فضلاً عن سطوع يصل إلى 1000 nits، كما تم حماية الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل “أندرويد-16”، مع معالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسومات Mali-G57 MC2. يمتلك الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر شرائح microSDXC.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 50 + 8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويأتي الهاتف مزودًا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل إشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع.

أما بالنسبة للبطارية، فهي بسعة 5200 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، ويمكن شحنها لاسلكيًا بقوة 15 واط.