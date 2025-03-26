الكشف عن أحدث «حاسب لوحي».. سيكون منافساً قويّاً لـ«أجهزة أندوريد»

بدأت شركة “هونرHonor“، “بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة “أندوريد” المحمولة”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Honor Pad X9a على هيكل متين مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (267.3/167.4/6.8) ملم، وزنه 475 غ، وشاشاته جاءت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2508/1505) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 400 شمعة/المتر، ودعم الحاسب بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، والكاميرا الأساسية للحاسب أتت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الجهاز بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات Bluetooth 5.1، ومنفذ USB Type-C، وبطارية بسعة 8300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واط”.

“آبل” تدعم سماعاتها اللاسلكية الأغلى بميزات مهمة

أعلنت شركة “آبل”، “أن سماعات AirPods Max ستحصل على ميزات مهمة مع التحديثات القادمة التي ستطرحها لأجهزتها الذكية”.

وأشارت “آبل”، إلى أن “تحديثات iOS 18.4 و iPadOS 18.4 و macOS Sequoia 15.4 التي ستطلق في أبريل المقبل ستمنح سماعات AirPods Max إمكانيات أفضل في نقل الأصوات من الهواتف والأجهزة الذكية، إذ ستحصل السماعات على ميزة (Lossless Audio)، وزمن استجابة منخفض (Ultra-Low Latency Audio)، الأمر الذي سيمكنها من نقل الأصوات بسرعة كبيرة وسيوفر تجربة استماع مميزة للموسيقى”.

ونوهت “إلى أن الميزة الجديدة ستتوفر في سماعات AirPods Max المزودة بمنافذ USB-C، إذ ستعتمد الميزة على كابل USB-C لنقل الأصوات من الجهاز إلى السماعة”.

وأوضحت “أن الميزة الجديدة ستكون متوافقة مع ميزة “الصوت المكاني المخصص أو Personalized Spatial Audi، الأمر الذي سجعل الصوت يصل إلى أذن المستخدم بطريقة مميزة”.