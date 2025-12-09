الكشف عن أحدث هاتف مصفّح.. بطارية ضخمة وكاميرات رائعة!

أطلقت شركة Oukitel هاتفها الجديد WP60، ليكون واحدًا من أقوى الهواتف المصفّحة في السوق، مصمّمًا لمواجهة أصعب الظروف، ومزودًا بمواصفات تكنولوجية مذهلة لعشاق المغامرة والإلكترونيات.

لماذا WP60 مختلف؟

متانة لا تضاهى: هيكل مصفح مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار حسب IP68/IP69K.

شاشة عملاقة: حجم 7.2 بوصة بدقة 720 × 1560 بكسل، تردد 120 هيرتز، محمية بزجاج شديد التحمل.

تصوير متقدم

كاميرا رئيسية 108 ميغابيكسل للتصوير العريض.

كاميرا رؤية ليلية 8 ميغابيكسل.

كاميرا ماكرو لتصوير التفاصيل الدقيقة.

كاميرا أمامية 32 ميغابيكسل لصور سيلفي واضحة وجميلة.

أداء مذهل: معالج Mediatek Dimensity 7025 مع معالج رسومي IMG BXM-8-256، وذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

بطارية عملاقة: سعة 10000 ميلي أمبير مع شحن سريع 33 واط، تكفي لأيام من الاستخدام المكثف.

ميزات إضافية: دعم شريحتي اتصال، USB Type-C، NFC، ماسح بصمات الأصابع، وراديو FM.

نظام التشغيل: أحدث إصدار أندرويد 15 لضمان تجربة سلسة وحديثة.

لمن هذا الهاتف؟

عشاق المغامرة والرحلات.

مستخدمون يحتاجون لهاتف يتحمل الظروف القاسية.

محبو الألعاب والفيديوهات بفضل الشاشة الكبيرة والمعالج القوي.

أي شخص يريد بطارية ضخمة تدوم طويلًا دون قلق من نفاد الشحن.