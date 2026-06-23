الكشف عن أحد أقوى «حواسب أندرويد» اللوحية.. ما ميزاته؟

أعلنت شركة OnePlus رسمياً عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على حزمة من المواصفات والميزات التقنية المتقدمة التي تجعله يتربع بثقة بين أفضل الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث حرصت الشركة على تقديم تجربة مستخدم متكاملة تجمع بين التصميم العصري والأداء القوي لتلبية متطلبات الإنتاجية والترفيه اليومية.

وقد حصل حاسب OnePlus Pad 3 Pro الجديد على هيكل خارجي متين مصنوع بالكامل من مادة الألمنيوم عالي الجودة والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وتأتي أبعاد الهيكل بواقع مائتين وتسعة وثمانين وعُشر الملم للطول، ومائتين وتسعة وثمانية أعشار الملم للعرض، وبسماكة ضئيلة جداً تبلغ خمسة وتسعة أعشار الملم، في حين يبلغ الوزن الإجمالي للجهاز ستمائة واثنين وسبعين غراماً، كما جُهّز اللوحي بلوحة مفاتيح خارجية قابلة للفصل وقلم ذكي متطور مخصص للكتابة والرسم بدقة على الشاشة والتحكم الكامل بمختلف التطبيقات.

أما شاشة الجهاز فقد أتت من نوع IPS LCD بمقاس ضخم يبلغ ثلاثة عشر واثنين بالعشرة بوصة، وبدقة عرض فائقة تصل إلى ألفين وأربعمائة في ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وتسعين بيكسل، ومعدل تحديث تسارع يبلغ مائة وأربعة وأربعين هيرتز، وتصل كثافة الشاشة إلى ثلاثمائة وخمسة عشر بيكسل لكل إنش تقريباً، وبمعدل سطوع أقصى يبلغ ألف nits، فضلاً عن دعمها لتقنيات العرض الحديثة Dolby Vision و HDR Vivid لتوفير تباين مميز وعرض واقعي للصور ومقاطع الفيديو الإخبارية والترفيهية.

وعلى صعيد الأداء والقدرات الداخلية، يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 16 المحدث مع واجهات المستخدم اللمسية OxygenOS 16، ويستمد قوته من معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بالكامل بتقنية ثلاثة نانومتر الموفرة للطاقة، مدعوماً بمعالج رسوميات من نوع Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي رام بخيارات تتراوح بين اثني عشر وستة عشر غيغابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية اختيارية تبلغ مائتين وستة وخمسين أو خمسمائة واثني عشر غيغابايت.

وفيما يتعلق بقدرات التصوير، أتت كاميرته الأساسية الخلفية بدقة ثلاثة عشر ميغابيسل وهي قادرة على توثيق وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل ثلاثين إطاراً في الثانية الواحدة، بينما جاءت كاميرته الأمامية المخصصة للمحادثات المرئية بدقة ثمانية ميغابيكسل، وزودت الشركة حاسبها اللوحي بمنفذ توصيل سريع من نوع USB Type-C 3.2، وثمانية مكبرات صوت خارجية عالية الأداء لتوزيع الصوت المحيطي، وبوصلة إلكترونية مدمجة، إلى جانب بطارية ضخمة جداً تبلغ سعتها ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانين ميلي أمبير وتعمل بتوافق كامل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة سبعة وستين واط.