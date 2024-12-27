الكشف عن أفضل هواتف عام 2024.. «هواوي» تطلق «سماعات» تنافس أفضل الأنواع

بدأت شركة “هواوي” بطرح سماعات “FreeBuds Pro 4″، التي صممت لتنافس أفضل السماعات اللاسلكية الصغيرة من حيث الميزات والأداء.

وبحسب الشركة، “من حيث الشكل الخارجي لم تحصل سماعات FreeBuds Pro 4 على تعديلات ملحوظة مقارنة بسماعات FreeBuds السابقة، لكنها زوّدت بتقنيات وميزات تجعلها أفضل من ناحية الأداء والصوت”.

ووفق الشركة،”حصلت كل سماعة على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وجهّزت بمكبرات صوت عالية الأداء، و4 مايكروفونات لتوفير صوت ممتاز أثناء إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، كما تدعم السماعة ميزة عزل الضوضاء الخارجية، ويمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية من خلال مساعد Celia الذكي”.

وبحسب الشركة، “تدعم FreeBuds Pro 4 ميزات ترجمة المحادثات لأكثر من 20 لغة، كما زوّدت بتقنية الصوت الحديثة Huawei SOUND التي توفرة تجربة صوتية مميزة أثناء الاستماع إلى الموسيقى”.

ووفق الشركة، “تعمل هذه السماعات مع الهواتف والأجهزة الذكية المدعومة بأنظمة أندرويد و iOS ، وزوّدت بتقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل الأصوات أكثر وضوحا، وحصلت كل سماعة على بطارية داخلية تكفيها لتعمل 6 ساعات بالشحنة الواحدة، كما جهّزت السماعات بعلبة شحن بلاستيكية صغيرة فيها بطارية توفر شحنا إضافيا للسماعات ليصل إجمالي وقت التشغيل إلى 30 ساعة”.

شركة “ون بلس OnePlus” تودع عام 2024 بهاتف مميز

كشفت شركة “ون بلس OnePlus”، عن هاتفها الجديد الذي صنّف كواحد من أفضل الهواتف التي ظهرت في عام 2024.

وبحسب الشركة،”حصل OnePlus Ace 5 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (161.7/75.8/8.1) ملم، وزنه 203 غ، وشاشته جاءت LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و15 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

وبحسب الشركة، “كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، ودعمت OnePlus الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهزته ببطارية بسعة 6100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط”.