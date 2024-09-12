الكشف عن أولى الأعمال الدرامية في شهر رمضان

كشف الفنان حمزة بليبلو، “العمل على الاستعدادات لبدء تصوير مسلسل تلفزيوني اجتماعي كوميدي سيعرض في شهر رمضان المقبل”.

وقال بليبلو لوكالة الأنباء الليبية: “إن المسلسل يتناول واقع المشاكل بين الطبقات المختلفة في المجتمع الليبي منها الطبقة العليا والمتوسطة والأدنى من الناحية المادية والثقافية”.

وأوضح أن “المسلسل من بطولة الفنانين سالم عيسى وعيد سعيد وحاتم قرقوم وأيمن نحول، ونجاة عطية وسلمى يوسف وفيروز”.

وذكر أن المسلسل “كتابة الفنانة نجاة عطية وإنتاج الفنان أبوبكر بليبلو”، لافتًا إلى أنه “لم يتم اختيار اسم للمسلسل حتى الآن”.