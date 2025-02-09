الكشف عن اتفاق أمريكي «يغير توازن القوى» في سوريا

كشفت صحيفة “توركيه”، “أن بعض مقاتلي “حزب العمال الكردستاني”، المحظور في تركيا، سيغادرون سوريا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة”.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطّلعة: “بينما يخطط “البنتاغون” لمغادرة البلاد سوريا، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها من مصادر ميدانية، في اجتماع بين الولايات المتحدة و”حزب العمال الكردستاني/ حزب الاتحاد الديمقراطي” المدعوم من الولايات المتحدة، تقرر أن تغادر المنظمة الإرهابية التي يبلغ قوامها 10 آلاف شخص من سوريا، وذُكر أن الإرهابيين وافقوا على أخذ أسلحة ثقيلة معهم إلى العراق”.

هذا “وبدأ الصراع المسلح مع “حزب العمال الكردستاني” في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق قواعد لـ”حزب العمال الكردستاني”، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها، وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال “إن أنقرة مستعدة للوضع الذي قد ينشأ نتيجة الانسحاب الأمريكي من سوريا”.