الكشف عن الرمز الجديد لـ«الدرهم الإماراتي»

كشف مصرف الإمارات المركزي، “عن الرمز الجديد للعملة الوطنية “الدرهم”، حيث سيسهم في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي”.

وبحسب وكالة “وام”، “تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزا عالميا يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، أستخدمت فيها ألوان علم الدولة، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية”.

ووفق الوكالة، “يأتي هذا الخيار دليلا على الانتشار العالمي للعملة الوطنية، والانفتاح على مستقبل أكثر ازدهارا، والالتزام بتطوير منظومة مالية محلية مبتكرة بأفق عالمية”.

وبحسب الوكالة، “طور المصرف المركزي منصة متكاملة وآمنة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمن محفظة درهم رقمي تم تصميمها لتكون سهلة الاستخدام والإدارة من قبل الأفراد والشركات، وتمكن من إجراء عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك مدفوعات قطاعي التجزئة والجملة، وعبر الحدود، وتحويل الأموال والسحب، وإعادة الشحن، والاستبدال، بشكل يضمن للمستخدم تجربة سلسة ومريحة، ومتوافقة مع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن”.

وتوقع محافظ المصرف المركزي الإماراتي خالد محمد بالعمى، “أن يسهم الدرهم الرقمي، باعتباره منصة قائمة على تقنية البلوك تشين وذات إمكانيات متطورة، في تعزيز الاستقرار والشمول المالي، ومرونة النظام المالي، مع ضمان الامتثال الصارم لمعايير مواجهة الجرائم المالية ويمكن من تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة، ونماذج أعمال جديدة، ستسهم في خفض التكلفة، وزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية”.