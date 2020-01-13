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الكشف عن بؤرة “الفيروس الغامض” في الصين

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 11:15
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إغلاق سوق المأكولات البحرية في ووهان [انترنت]

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يبدو أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان إلى أن “الأدلة تشير بقوة إلى أن ظهور المرض مرتبط بسوق للمأكولات البحرية في ووهان”.

وتابعت: “لا توجد في هذه المرحلة إصابات بين موظفي الرعاية الصحية ولا يوجد دليل واضح على انتقال المرض من إنسان لآخر”.

وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي بعد أن قالت الصين الأسبوع الماضي إن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل، ولكنه من عائلة الفيروسات نفسها التي سببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (فيروس كورونا).

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ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إن المرض لم ينتشر، وإنه تم حاليا إغلاق سوق المأكولات البحرية في ووهان، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات في مناطق أخرى بالصين أو على الصعيد الدولي. وتعد ووهان مركزا رئيسيا للنقل على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يكون عضو ظهر حديثا في عائلة الفيروسات التي سببت تفشي فيروسي سارس وكورونا القاتلين، هو الذي سبب ظهور الالتهاب الرئوي في الصين

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