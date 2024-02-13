الكشف عن برنامج تجسس إسرائيلي ضحاياه كبار مسؤولي بولندا

كشفت بولندا عن وثائق سرية جديدة تؤكد استخدام اسرائيل برنامج تجسس بطريقة غير قانونية في البلاد، وجمعه بيانات عن أشخاص معروفين جدا.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للرئيس أندريه دودا: “للأسف، بين يدي وثائق تؤكد بنسبة 100% شراء واستخدام برنامج (بيغاسوس) الاسرائيلي الصنع بصورة قانونية وغير قانونية، ولسوء الحظ، فإن قائمة ضحايا هذه الممارسات طويلة جدا”.

وأضاف توسك: “هذه الوثائق تؤكد أكثر مما كنا نخشاه، وستكون تحت تصرفكم”.

ويعتبر “بيغاسوس” برنامجا أنشأته شركة NSO Group Technologies الإسرائيلية، أداة قيمة لوكالات الاستخبارات حيث يمكن تثبيته عن بعد على الهاتف الذكي للشخص المستهدف بعملية التجسس.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مختلفة أن أجهزة المخابرات البولندية استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتنصت على رئيس وزراء الجمهورية السابق ماتيو مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الحالي دونالد تاسك، وسياسيين آخرين، فضلا عن رجال أعمال ومحامين وشخصيات عامة.

وكانت ميزة تشغيل البرنامج غير المرئية، أتاحت الوصول إلى كافة البيانات، بما في ذلك الرسائل في برامج المراسلة الفورية المشفرة.